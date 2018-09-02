Alanya siftah yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alanya'daki karşılaşmayı evsahibi ekip 1-0 galip tamamladı.
Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Giannis Maniatis kaydetti. Bu, aynı zamanda Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon ligde attığı ilk goldü. Aytemiz Alanyaspor bu sonuçla puanını 3'e yükseltti. Göztepe ise 3 puanda kaldı.
AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 GÖZTEPE
STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen
AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Baiano, Sackey, Maniatis (Dk. 84 Taha Yalçıner), Ceyhun Gülselam (Dk. 64 Efecan Karaca), Djalma Campos, Villafanez, Bobo (Dk. 59 Cisse)
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Tayfur Bingöl (Dk. 62 Cameron Jerome), Poko (Dk. 84 Axel Ngando), Borges, Halil Akbunar, Yasin Öztekin, Deniz Kadah (Dk. 79 Andre De Castro)
SARI KARTLAR: Dk. 18 Borges, Dk. 90 Titi (Göztepe), Dk. 56 Sackey, Dk. 59 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor)
GOL: Dk. 71 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 4: Sağ kanattan Villafanez ile gelişen atakta topla buluşan Djalma Campos, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yerden topu içeriye çevirdi. Beto son anda araya girdi. Sonrasında da savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
DAKİKA 21: Sağ kanata gönderilen topla buluşan Djalma Campos, meşin yuvarlağı Baiano'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topu Göztepe defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Maniatis'in ceza sahası yayı dışında çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
DAKİKA 35: Göztepeli futbolcu Yasin Öztekin faul sonrası ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Reis topu içeriye çevirdi. Aytemiz Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
DAKİKA 47: Göztepe önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Sağ kanattan Poko'nun ara pasında Tayfur Bingöl kaleci Ufuk Ceylan ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Ufuk Ceylan gole izin vermedi.
DAKİKA 71: Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Yasin Öztekin'in kaptırdığı topla buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Maniatis'e gönderdi. Maniatis'in düzgün ve sert şutunda top filelerle buluştu: 1-0
DAKİKA 90: Göztepe beraberliğe çok yaklaştı. Göztepe'nin atağında, savunmanın arkasına sarkan Yasin Öztekin, Ufuk Ceylan ile karşı karşıya kaldı. Yasin Öztekin'in kaleye göndermek istediği topa Ufuk Ceylan ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.
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