Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray (Maç sonucu ve özeti)

Alanyaspor - Galatasaray Bahçeşehir Okulları Stadı'nda kozlarını paylaştı. Saat 16.00'da başlayan ve nefes kesen mücadeleye sahne olan Alanyaspor - Galatasaray maçına ilişkin detaylar merak ediliyor. Alanyaspor - Galatasaray maç sonucu ve özetine ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇ SONUCU: 1-1

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyapor, deplasmanda Galatasaray'ı konuk etti.

Alanyaspor - Galatasaray maçı 1-1’lik skorla berabere sonuçlandı.

Alanyaspor’un golünü 39’da Wilson Eduardo atarken Galatasaray’ın golünü 41’de Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Alınan bu sonuçla Alanyaspor ligde puanını 39’a Galatasaray ise 28’e yükseltti.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Alanyspor - Galatasaray maçını halem Mete Kalkavan yönetti

Aytemiz Alanyaspor, 39. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, bu golden 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu ile skora denge getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci devresinde Aytemiz Alanyaspor'da Juanfran 72. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Nefesd kesen mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

ALANSYASPOR GALATASARY MAÇINDA İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja; Novais; Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias; Wilson Eduardo.

Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel.

