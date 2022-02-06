Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray (Maç sonucu ve özeti)

Alanyaspor - Galatasaray Bahçeşehir Okulları Stadı'nda kozlarını paylaştı. Saat 16.00'da başlayan ve nefes kesen mücadeleye sahne olan Alanyaspor - Galatasaray maçına ilişkin detaylar merak ediliyor. Alanyaspor - Galatasaray maç sonucu ve özetine ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.
Süper Lig'in 24. haftasında Alanyapor, deplasmanda Galatasaray'ı konuk etti.
Alanyaspor - Galatasaray maçı 1-1’lik skorla berabere sonuçlandı.
Alanyaspor’un golünü 39’da Wilson Eduardo atarken Galatasaray’ın golünü 41’de Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Alınan bu sonuçla Alanyaspor ligde puanını 39’a Galatasaray ise 28’e yükseltti.
Alanyspor - Galatasaray maçını halem Mete Kalkavan yönetti
Aytemiz Alanyaspor, 39. dakikada Wilson Eduardo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, bu golden 2 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu ile skora denge getirdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçın ikinci devresinde Aytemiz Alanyaspor'da Juanfran 72. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Nefesd kesen mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja; Novais; Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias; Wilson Eduardo.
Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel.
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