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Alanyaspor 2-2 Göztepe (Maç sonucu)

31.10.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, evinde Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve teknik direktör Bülent Korkmaz ile yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Alanyaspor 2-2 Göztepe (Maç sonucu)

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.

Alanyaspor, 3. dakikada Davidson'un golüyle öne geçerken, Göztepe'nin beraberlik sayısını 62. dakikada Tijanic kaydetti. İzmir ekibi, 78. dakikada Lourency ile üstünlük sayısını buldu, Alanyaspor ise 89. dakikada Milunovic'in golüyle karşılaşmadan 1 puanı çıkarmayı başardı.

İRFAN CAN MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın 2-2'ye gelmesinin ardından Göztepe'de kaleci İrfan Can, 5 kurtarış yaparak takımının maçtan 1 puan çıkarmasını sağlayan isim oldu.

Göztepe, Alanyaspor'a konuk olduğu son 10 maçta 1 galibiyette kalırken [5 beraberlik, 4 mağlubiyet], İzmir temsilcisinde Tijanic, bu sezon 3. kez sonradan oyuna dahil olarak ağları sarsmayı başardı.

Bu sonucun ardından teknik direktör Bülent Korkmaz ile 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Alanyaspor, puanını 21 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Son 3 maçta 4 puan alan Göztepe ise 9 puanla 19. sırada kaldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Rizespor ile karşılaşacakken, Göztepe ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
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