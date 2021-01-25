Alanyaspor 4-3 Ankaragücü (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. 7 gole sahne olan maçta zafer Alanyaspor'un oldu.

Maça hızlı başlayan Ankaragücü oldu. 3. dakikada Joseph Paintsil'in golüyle öne geçen başkent ekibi 28. dakikada bir kez daha Paintsil ile skoru 2-0'a getirdi.

Alanyaspor 37. dakikada Salih Uçan'ın golüyle farkı bire indirirken ilk yarı 2-1'lik Ankaragücü üstünlüğüyle bitti.

Ev sahibi Alanyaspor ikinci yarıya çok hızlı başladı. Üst üste ataklarla rakip savunmayı zorlayan Akdeniz ekibi 54. dakikada Tasos Bakasetas ile 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Khouma Babacar 62. dakikada attığı golle Alanyaspor'u 3-2'lik üstünlüğe taşırken 65. dakikada Fatih Aksoy'un kendi kalesine attığı golle maç 3-3'e geldi.

Mücadelede son sözü Alanyaspor söyledi. 79. dakikada Francois Moubandje'nin golü skoru belirledi ve Alanyaspor sahadan 4-3 galip ayrıldı. Ev sahibi sahasında 2-0 geriye düştüğü maçı çevirerek üç puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 34'e yükseltirken Ankaragücü ise 18 puanda kaldı.

