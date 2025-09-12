SPOR

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, transferin son gününde forvete takviyede bulundu. Akdeniz temsilcisi golcü oyuncu Steve Mounié’yi kadrosuna kattı.

Alanyaspor'a tecrübeli golcü! Alman ekibi Augsburg'dan Steve Mounié kiralık olarak akdeniz ekibinde...
Burak Kavuncu
Steve Mounie

Steve Mounie

BEN Benin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Augsburg
Süper Lig’de 3 maçta aldığı 1 galibiyetle kendisini orta sıralara atan Alanyaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Alanyaspor yönetimi golcü eksikliğini gidermek için Beninli santrafor Steve Mounié ile sözleşme imzaladı.

ALMANYA’DAN GELDİ!

Alanyaspor, Almanya’da Augsburg forması giyen golcü oyuncu Steve Mounié ile kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Açıklamada, ‘‘Hoş geldin Steve Mounié! Kulübümüz, Augsburg takımından Beninli milli santrafor Steve Mounié ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.’’ denildi.

KARİYERİ

Kariyeri boyunca Nimes, Montpellier, Huddersfield Town ve Brest gibi takımlarda forma giyen 30 yaşındaki Beninli golcü, tecrübesiyle Alanyaspor’un hücum gücüne katkı sağlayacak. Mounié, Benin Milli Takımı’nda çıktığı 59 maçta 20 gol kaydetti.

