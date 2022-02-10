Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ağırladığı Adana Demirspor'u normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta seri penaltı atışları sonucu (4-2) eleyen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi.

Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbolcularının büyük bir mücadele örneği gösterdiğini kaydetti.

Maça gelenler ve televizyonda izleyenlerin güzel bir müsabaka izlediğini anlatan Mateos, "Arkadaşlarımız sahada taktiğin ötesinde yürekten mücadeleleriyle bu maçı kazandılar. Bu da Alanya'nın ruhu." diye konuştu.

- Montella: "Kaderimiz böyleymiş"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu tarz tek maç eleme usulü oynanan bir karşılaşmanın ardından rakibi tebrik etmekten başka bir şeyin ellerinden gelmeyeceğini dile getirdi.

Maçın 90 dakikasının bekledikleri gibi dengeli geçtiğini aktaran Montella, "Sonuna kadar her sonuca açık bir maçtı. Son paslarda doğru seçimler yapabilirdik. Bir tek bu eksiğimiz vardı. Sonra penaltılara kaldı. Şansa pek inanmam. Bu kabiliyetle alakalı. Kaderimiz böyleymiş. Kaybettik." ifadelerini kullandı.

