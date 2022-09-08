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Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Ankaragücü maçı hangi kanalda?

08.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Alanya Oba Stadı'nda Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Francesco Farioli yönetimindeki ekip kendi sahasında sarı laciverlileri devirmek istiyor. Heyecanla beklenen maç öncesi birçok vatandaş internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor Ankaragücü maçı hangi kanalda?

Alanyaspor ile Ankaragücü Süper Lig 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 6. haftasının perdesi bu karşılaşmayla açılacak. Maç için geri sayım devam ederken birçok kişi karşılaşmanın günü, saati ve kanalını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor Ankaragücü maçının günü, saati ve kanalı...

ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Ankaragücü maçı 9 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak maçı Mert Güzenge yönetecek. Güzenge’nin yardımcılığını Samet Çiçek ve Murat Altan’ın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Ankaragücü maçı beIN Sports 1'de canlı olarak erkana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor ankaragücü
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