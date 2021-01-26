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Alanyaspor Bakasetas'ın bonservisi belirledi

26.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Alanyaspor Bakasetas'ın bonservisi belirledi

Alanyaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'un talip olduğu iddia edilen Tasos Bakasetas'ın bonservis fiyatını 5 milyon Euro olarak belirledi. Avrupa'dan da talipleri olduğu bildirilen 27 yaşındaki oyuncu için bu rakam ödenmezse, turuncu yeşilliler sözleşme uzatmak istiyor

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Tasos Bakasetas'ın birçok talibi olduğu biliniyor. Turuncu yeşilliler, Yunan orta sahanın bonservis bedelini belirledi.

Yeni Alanya'da yer alan habere göre; Alanyaspor'un 27 yaşındaki 10 numarası Bakasetas'a Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Alanyaspor yönetiminin ise bu tekliflerin ardından başarılı futbolcunun bonservis bedelini belirlediği öğrenildi. Alanyaspor, Bakasetas'a talip olan kulüplerden 5 milyon Euro isteme kararı aldı. Turuncu yeşilli yönetim, bu rakamı veren olmazsa oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

20 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST

Bakasetas, sezonun geride kalan kısmında Aytemiz Alanyaspor forması ile 20 maça çıktı. Bu maçların 19 tanesine ilk 11'de başlayan ve başarılı performansıyla dikkat çeken Yunan yıldız, 6 gol 4 asist kaydetti. Bakasetas, sergilediği bu performans ile 10 gole direkt etki yaptı.

Kariyerini Alanyaspor'da sürdüren Bakasetas, daha önce Yunanistan dışına hiç çıkmadı. Ülkesi dışındaki ilk takımı Alanyaspor olan Yunan orta saha, daha önce Asteras Tripolis, Aris Saloniki, Panionios ve AEK Atina takımlarında oynadı

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