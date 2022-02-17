Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Trabzonspor maçına ilişkin açıklamalarda bulundu:

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, hafta sonu karşılaşacakları Trabzonspor'un konumunun kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde lider durumda bulunan Trabzonspor ile önemli bir maç oynayacaklarını belirtti.

Trabzonspor'un Türkiye'nin en önemli kulüplerden biri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Trabzonspor ligde lider konumda. Ancak rakip takımların konumunun ne olduğu bizi ilgilendirmiyor. Herkes kendi takımına odaklandığı için bizim için sadece Alanyaspor'un ne yapacağı önemli. Umarım iyi bir maç olur. İzleyenler iyi bir maç izler." dedi.

Çavuşoğlu taraftarlara yaptığı çağrıda, sadece Alanyaspor'un desteklemesini rakip takımlarla alakalı hiçbir şeyle ilgilenilmemesini istedi.

Galatasaray maçındaki doluluk oranını sonraki maçlarda da beklediklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Alanyaspor hepimizin kulübü, hepimizin futbol takımı. Burada hepimizin birleşebileceği tek nokta Alanyaspor Futbol Kulübü'dür. Taraftarımıza güveniyorum. Her zaman olduğu gibi İnşallah yine geleceklerdir. Takımlarını en iyi şekilde destekleyecektir." diye konuştu.

Futbol müsabakalarında rekabetin yeşil sahalarda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sahadaki neticeye herkesin saygı duymasının gerektiğini dile getirdi.

- "Rakip kim olursa olsun, ayrım yoktur"

Galatasaray maçında bir grup Alanyaspor taraftarının kötü tezahüratlar yapmasıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Galatasaray Avrupa şampiyonu olmuş, Türkiye'nin en büyük kulüplerden biri. Galatasaray maçında belirli bir taraftarın söylemi oldu. O bizi üzdü. Onların gerçek Alanyaspor tarafları olmadığını da biliyoruz. Kesinlikle hiçbir takım ya da futbolcu aleyhinde kötü söz söylemesine karşıyız. Bugüne kadar en iyi şekilde misafirperverlik yaptık. Bundan sonra da yine öyle yapmamız gerekir. Rakip kim olursa olsun, ayrım yoktur."

- "3 puanlık sistemde çabuk inişler çıkışlar olabiliyor"

Alanyaspor'un üst sıralarda yer alan 4 takımla maçının olduğunu hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, "Daha çok maç var. Biliyorsunuz 3 puanlık sistemde çabuk inişler çıkışlar olabiliyor. Ama bizim bir hedefimiz var ve bu müsabakaların bilincindeyiz. Futbolcularımız teknik heyetimizin gözetiminde en iyi şekilde çalışıyor. Zaten bu maçlarda da en iyi şekilde mücadele vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

