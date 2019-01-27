Emiliano Sala için yıllar sonra gelen itiraf!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Emiliano Sala itirafı... Cardiff City'e transfer olduktan sonra bindiği uçakla kaybolan Arjantinli Emiliano Sala’nın haberine en çok üzülenlerden biri de Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu oldu.

2016 yılında Alanyaspor Süper Lig’e yükseldiğinde Sala’yı almak için transfer görüşmeleri yaptıklarını ve anlaşmaya vardıklarını belirten Çavuşoğlu, “Çok efendi bir çocuktu ve futbolcu olarak da aradığımız özelliklere sahipti, çok süratliydi. Nantes’a 650, Sala'ya ise 150 bin Euro verecektik. Sala iyi bir futbolcuydu ve bu rakamlara getirmek büyük işti. Annesi rahatsızlanmıştı. Ülkesine gitmesi gerekiyordu. Bizden 2 gün izin istedi. Biz de verdik. Ancak o daha dönmeden G.Saray, Nantes’tan golcü Sigthorsson’ı aldı. Nantes da bunun üzerine Sala’yı satmaktan vazgeçti. Kaybolduğu haberini alınca çok üzüldük" ifadelerini kullandı. (Akşam)



