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Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

06.09.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağdaş Atan ile yollarını ayıran Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile sözleşme imzaladı.

Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

Süper Lig'de 5-0'lık Hatayspor mağlubiyetinin ardından Çağdaş Atan ile yolları ayıran Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz günlerde Kenan Koçak ile el sıkışan ancak 40 yaşındaki teknik direktörün 2 milyon liralık maaşı beğenmemesinin ardından arayışlarını sürdüren Alanyaspor yönetimi, son olarak geçtiğimiz yıl Konyaspor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Korkmaz ile dün akşam saatlerinde bir araya geldi ve anlaşmaya vardı.

Bülent Korkmaz'ın Alanyaspor'daki ilk transferi de Emre Akbaba oldu. Galatasaray'dan kiralanan Emre Akbaba, Alanyaspor ile ilk antrenmanına bugün çıktı.


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Alanyaspor
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