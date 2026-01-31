Alanyaspor'dan Ogundu Augsburg'a transfer oluyor! Fenerbahçe detayı gündem oldu

Alanyaspor'un genç golcüsü Uchenna Ogundu, Alman devi Augsburg ile prensipte anlaştı. Transfer, Türk futbolunda sürpriz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Alanyaspor'un gelecek vadeden golcüsü Uchenna Ogundu, kariyerine Almanya'da devam edecek. Nijeryalı oyuncu, Bundesliga ekiplerinden Augsburg ile prensipte anlaşmaya vardı. Transfer haberi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle Şanlıurfaspor'daki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ogundu, Alanyaspor'da da potansiyelini göstermeye devam etmişti.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU!

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre Augsburg, Uchenna Ogundu için Alanyaspor’a 5 milyon Euro bonservis + sonraki satıştan pay teklifi yaptı. Transferin kısa süre içerisinde olumlu bir şekilde bitirilmesi bekleniyor.

AUGSBURG TRANSFER EDİYOR!

19 yaşındaki genç yetenek, bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Hızı, tekniği ve gol vuruşlarındaki becerisiyle dikkat çeken Ogundu, Augsburg scoutlarının radarına girdi. Alman kulübü, oyuncunun potansiyeline inanarak transfer için harekete geçti ve Alanyaspor ile yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varıldı. Transferin detayları henüz netleşmezken, Fabrizio Romano'nun haberine göre Augsburg, Ogundu'yu kadrosuna katmak için Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Ogundu'nun Bundesliga'da nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

ŞANLIURFASPOR PERFORMANSI ONU ALANYA'YA GETİRDİ...

Uchenna Ogundu, Ağustos 2024'te Nijerya'daki Diamond Football Academy'den Şanlıurfaspor altyapısına transfer olmuştu. Kısa sürede A takıma yükselen genç oyuncu, burada gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. Şanlıurfaspor formasıyla 19 maçta 6 gol atan ve 2 asist yapan Ogundu, geçtiğimiz temmuz ayında Alanyaspor'a transfer olmuştu. Alanyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ogundu, şimdi Bundesliga'da yeni bir maceraya atılıyor.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu'nun daha önce yaptığı açıklamalarda, Ogundu'nun transferinden dolayı kulübün maddi kayıp yaşadığı belirtilmişti. Oyuncunun sözleşmesindeki özel madde nedeniyle Alanyaspor'a bedelsiz transfer olması, Şanlıurfaspor taraftarlarında hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak Ogundu'nun Bundesliga'ya transfer olması, Şanlıurfaspor'un da gurur kaynağı oldu.

FENERBAHÇE İLE ANTRENMANLARA ÇIKMIŞTI...

Ogundu'yu şuanki Samsunspor scout'u Oğuzhan Türk keşfetmiş, Türkiye'de ilk Fenerbahçe ile antrenmanlara çıkmıştı. Fenerbahçe ile sözleşme imzalamayan Ogundu Şanlıurfaspor'a imza atmıştı.