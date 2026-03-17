Okan Buruk'tan Liverpool rövanşı öncesi açıklama! "Onun varlığı beni mutlu ediyor..."

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Liverpool rövanşı öncesi basın toplantısında bulundu. İşte açıklamaları...

"BU STADYUMDA OLMAK GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL..."

Okan Buruk: "Bu stadyumda olmak gerçekten çok güzel. Buraya girmek, yarınki maçı burada hayal etmek, kafamızda oynamak değerli. Türk futbolu için çok önemli bir gece, sadece Galatasaray için değil. Şampiyonlar Ligi serüvenimizde inişlerimiz çıkışlarımız oldu ama çok da tecrübelendik. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem futbolcuları hem teknik adamı önemli isimler. Bu sene en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Rakibimizi 2 kere yendik ama bunlar kendi sahamızdaydı. Şimdi yeni bir serüven, deplasmanda bir maç. Oyuncularıma inanıyorum. Verebileceklerinin en fazlasını verip neden buradan turla ayrılmayalım diye hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz."

"YÜKSELEN BİR PERFORMANSIMIZ VAR..."

"Çok böyle geçmiş üzerinden değil güncel durumumuz üzerinden gitmeliyiz. Takım olarak iyi durumdayız. Yükselen bir performansımız var. Özgüvenimiz yüksek, daha iyi bir takım olduk, birbirimizi çok iyi tanıdık. Ligde ve Avrupa'da çok başarılı gidiyoruz. Oyuncularımızın değerleri artıyor, Gabi gibi bir oyuncumuz Brezilya Milli Takımı'na gidiyor. Ona böyle bir çağrı geldi. İnşallah burada ve sonra milli takımda başarılı olacak.

Taraftarların olması çok önemliydi ama bu da bir motivasyon. Bu ceza adil değil. Galatasaray taraftarı bölümünün, Liverpool'a verilmesi de doğru değil. Farklı kişinin hatasından farklı kişiler ceza alıyor. Cezalandırma doğru değil, adil değil. Haklı değil, doğru değil. Burada taraftarımız için oynayacağız. Nereye gidersek gidelim bizi destekliyorlar. Onlar için oynayacağız. Bu bizim için önemli bir fırsat."

SZOBOSZLAI'NİN PERFORMANSIA DEĞİNDİ!

"Szoboszlai gerçekten önemli bir oyuncu. Sahaya ruhunu da koyan bir oyuncu. Takımını harekete geçirmeye çalışan, bireysel yetenekleriyle etkili olan bir oyuncu. Frikikten golleri, duran topları... Sağ bek oynadığında farklı bir profil. Önde oynadığında çok tehlikeli bir oyuncu. Bazen bu tür oyuncuların ne yapacağını bilseniz de etkili olabilir.

Roland Sallai değerli bir oyuncu, çok iyi bir profesyonel, sahada hep yüzde yüz. Bu tür oyuncuların takımda olması beni çok mutlu ediyor."

"JUVENTUS MAÇINDA KÖTÜ BİR TECRÜBE YAŞADIK"

"Bizim bir oyunumuz var. Hep bu oyunu oynamak, üzerinden gitmek istiyoruz. Rakibin de bir oyunu var. Onlar bizi, biz onları biliyoruz. Sadece buraya kaybetmemeye gelmedik. Biz tabii ki gol yememek için değil gol atmak için oynamalıyız ki bu tür maçlarda başarılı olalım. Juventus maçında kötü bir tecrübe yaşadık, iyi bir ders oldu. Yarın neleri daha iyi yapabileceğimizi göstermek. Maç hiçbir türlü erken bitmeyecek, 0-0, 1-0, 0-1... Hangi sonuç olursa olsun 90 dakikaya gidecek bu maç. Her dakika oyunun içinde olmalıyız, sadece başlayan değil devam edecek de çok önemli oyuncularımız var. Kulübeden gelip katkı yapmaları da çok önemli olacak."