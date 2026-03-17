Ege Kökenli sessiz sedasız anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Oyuncu Ege Kökenli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini hem şaşkına çevirdi hem de mutlu etti. Kökenli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda anne olduğunu duyurdu.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Geçtiğimiz sene 5 aylık bebeğini erken doğum sonrası kaybeden Ege Kökenli, bu sefer hamilelik sürecini takipçilerinden ve sevenlerinden saklamış. O kadar ki fotoğrafların altına gelen yorumlar bile "Hamile miydi?", "Yoksa küçük kız hayatta mı kaldı?", "Çok şaşkınım" şeklinde oldu.

MUTLU HABERİ O SÖZLERLE PAYLAŞTI

Kökenli, mutlu haberi sosyal medya hesabında "Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gerçekten gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde herşey için... Sonunda kızımız evimizde" sözleriyle paylaştı.