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Alanyaspor'dan üst üste 4. galibiyet! Fatih Karagümrük ligi puansız kapattı

22.05.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor'u ağırladı. 6 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük, 3 maçlık galibiyet serisi yapan Alanyaspor ile karşılaştı. İki takım da sezonu galibiyetle kapatmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Maç deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Alanyaspor'dan üst üste 4. galibiyet! Fatih Karagümrük ligi puansız kapattı

57 puanla 8. sırada yer alan Fatih Karagümrük, 61 puanla 5. basamakta bulunan Alanyaspor 'u Süper Lig 'in 38. haftasında konuk etti. 6 maçtır kaybetmeyen Volkan Demirel'in öğrencileri, evinde kazanıp sezonu 6. sırada kapatmayı hedefliyordu. 3 maçtır kazanan ve Avrupa şansı devam eden Francesco Farioli'nin takımı ise güçlü rakibi karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmüyordu. Maçı deplasman ekibi 1-0 kazanarak ligi noktaladı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 37. dakikada Efecan Karaca kaydetti. Öte yandan Alanyaspor'da Famara Diedhiou 19. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic

ALANYASPOR: Serkan, Fer, Umut, Efecan, Diedhiou, Awaziem, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Furkan

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Atatürk Olimpiyat

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor Fatih Karagümrük
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