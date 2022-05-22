Alanyaspor'dan üst üste 4. galibiyet! Fatih Karagümrük ligi puansız kapattı

57 puanla 8. sırada yer alan Fatih Karagümrük, 61 puanla 5. basamakta bulunan Alanyaspor 'u Süper Lig 'in 38. haftasında konuk etti. 6 maçtır kaybetmeyen Volkan Demirel'in öğrencileri, evinde kazanıp sezonu 6. sırada kapatmayı hedefliyordu. 3 maçtır kazanan ve Avrupa şansı devam eden Francesco Farioli'nin takımı ise güçlü rakibi karşısında 3 puandan başka bir şey düşünmüyordu. Maçı deplasman ekibi 1-0 kazanarak ligi noktaladı.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golü 37. dakikada Efecan Karaca kaydetti. Öte yandan Alanyaspor'da Famara Diedhiou 19. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Borini, Emre Mor, Karamoh, Pesic

ALANYASPOR: Serkan, Fer, Umut, Efecan, Diedhiou, Awaziem, Novais, Fatih, Candeias, Juanfran, Furkan

HAKEM: Fırat Aydınus

STAT: Atatürk Olimpiyat

