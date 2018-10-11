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Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesini feshetti!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 11.10.2018 19:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Aytemiz Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.

Alanyaspor, Emre Güral'ın sözleşmesini feshetti!

Antalyaspor'dan sezon başında Aytemiz Alanyaspor'a dahil edilen Emre Güral ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Bir süredir kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Emre Güral, kulüp yönetimi ile masaya oturdu. İki taraf arasında yapılan görüşmenin ardından Emre Güral ile Aytemiz Alanyaspor karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etme kararı aldı.

eMRE gÜRAL

Turuncu-yeşilli kulübün internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbolcumuz Emre Güral'ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emre Güral'a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
alanyaspor Emre Güral

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