ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler!

Alanyaspor Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor. Alanyaspor Fenerbahçe maçı canlı izleme ekranı Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün oynanacak maç öncesi vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Sarı Lacivertlilerde tüm hesaplar 3 puan için yapılıyor. Kanarya, Süper Lig'de lider konumunda bulunan Galatasaray'ın Konyaspor'a mağlup olduğu haftada çıkacağı bu maçtan galip ayrılmak istiyor. "Alanyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı bugün (19 Mart 2023 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor'un muhtemel 11'i: Runarsson, Candeias, Furkan, Feddal, Balkovec, Umut, Lusamba, Efecan, Koulouris, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Osayi-Samuel, Samet, Serdar Aziz, Ferdi, Willian Arao, Crespo, Arda, Rossi, Valencia, Joao Pedro

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI!

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