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Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Maçta kural hatası mı var?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.09.2019 00:31 | Son Güncelleme

Alanyaspor Fenerbahçe maçında kural hatası mı var? Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu karşılaşmada Cisse'nin attığı 2. gol tartışma konusu oldu.Bu golde kural hatası olup olmadığı tartışmaları maçın önüne geçti.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vuran pozisyon! Maçta kural hatası mı var?

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından Papiss Cisse’nin attığı 2. gol gündeme oturdu. 46. dakikada Altay’ın kullandığı autta ceza sahasında topla buluşan Jailson biraz ağır kalınca Cisse müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Jailson’un uzaklaştırmak istediği top baskı yapan Bakasetas’a çarparak Cisse’nin önünde kaldı ve yıldız golcü de takımını öne geçiren golü kaydetti.

Maçın hakemi Halis Özkahya da golün ardından uzun süre VAR ile görüşüp golü geçerli saydı.

Futbol yorumcuları konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

GÜNTEKİN ONAY: KURAL HATASI YOK

Yayıncı kuruluş spikeri Güntekin Onay, “Golün ardından VAR incelemesinde sanırım buna baktılar. Kuralda ‘Kaleci çabuk kullanırsa, forvet oyuncusu ceza sahasını terk etmemiş olabilir’ diyor. Avantajını kaybeden için kural işlemez diyor.” ifadelerini kullandı.

SELÇUK DERELİ: KURAL HATASI VAR

Eski hakem Selçuk Dereli, “Yeni kurala göre top oyuna girene kadar, rakip takım, ceza sahası dışında olmalıdır. Çok net bir kural hatası yapılmıştır. Kaleci Altay topu oyuna sokmadan önce Cisse ceza sahası içerisinde. Bu sırada top Jailson’a gidiyor, Jailson da topu Cisse’ye kaptırıyor. Top oyuna girene kadar, rakip ceza sahası dışında olmalı.” dedi.

BÜLENT YILDIRIM: CISSE İHLALDE BULUNMUYOR

Bir başka eski hakem Bülent Yıldırım ise “Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası yok. Kaleci hızlı başlıyor. Alanyalı oyuncu orada diye ihlal olmuyor” dedi.

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