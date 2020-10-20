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Alanyaspor, Galatasaray karşısında ilki yaşadı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 20.10.2020 07:42 | Son Güncelleme

Alanyaspor, 5. kez oynadığı Galatasaray deplasmanında ilk kez puan aldı

Alanyaspor, Galatasaray karşısında ilki yaşadı

Aytemiz Alanyaspor, 2-1 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçlarda ilk kez puanla dönmüş oldu.

Sarı-kırmızılı takımla Türk Telekom Stadı'nda 5. kez karşılaşan ve önceki 4 maçta da kaybeden Akdeniz temsilcisi, ilk kez rakibi karşısında İstanbul'da puan elde etti.

Öte yandan rakibiyle Süper Lig'de yaptığı ilk 7 maçta galibiyet elde edemeyen Aytemiz Alanyaspor, arka arkaya 2 lig müsabakasında Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.

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