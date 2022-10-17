YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

17.10.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

İki günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan turuncu-yeşilli takım, iki grup halinde çalıştı.

Antrenmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular pas ve yenileme çalışması yaptı. Takımın geri kalanı ise ısınma çalışmalarının ardından pas, şut ve taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Yeşil-turunculu ekip, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12. Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim'de başlayacak12. Antalya Kitap Fuarı, 21 Ekim'de başlayacak
Beşiktaş-TrabzonsporBeşiktaş-Trabzonspor
Göztepe-Tuzlaspor maçının ardındanGöztepe-Tuzlaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig futbol idman

Antalya Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:40
Sabah
06:59
Öğle
12:48
İkindi
15:56
Akşam
18:26
Yatsı
19:40
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.