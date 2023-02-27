Alanyaspor Galatasaray maçının ardından yolların ayrıldığı Farioli'nin yerine Ersun Yanal'ın getirildiğini duyurdu!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaşan teknik direktör Francesco Farioli'nin kulüpten ayrıldığı resmen açıklanırken, bu gelişmenin ardından daha önce Ankaragücü, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Fenerbahçe gibi takımları çalıştıran Ersun Yanal'ın Alanya'ya gittiği öğrenilmişti.

"HOŞ GELDİN ERSUN YANAL"

Yaşanan bu süreçlerin ardından Akdeniz temsilcisi, Francesco Farioli'nin ayrılığının ardından Ersun Yanal ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Ersun Yanal" ifadesi kullanıldı.

FARIOLI DE KATILDI!

Ersun Yanal için düzenlenen imza töreninde yolların ayrıldığı Farioli'nin de katıldığı görülürken, bu durum sosyal medyada şaşkınlık yarattı.

EN SON ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Ersun Yanal, Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'da görev almıştı. 61 yaşındaki teknik adam, Kasım 2020 tarihinde başına geçtiği Antalyaspor'dan Ekim 2021'de ayrılmıştı.

Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı ve 25 puan topladı. Alanyaspor, ligde 11. sırada yer alıyor.



