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Alanyaspor Gaziantep FK Canlı İzle! Alanyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Alanyaspor Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

03.03.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Gaziantep FK maçı için nefesler tutuldu. Alanyaspor Gaziantep FK maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda bir yarı finalist daha belli olacak. Bu mücadeleyle Alanyaspor ve Gaziantep FK, bu karşılaşmadan alacakları sonuca göre bir sonraki tura katılma hakkını elde edecek. Alanyaspor Gaziantep FK maçına dair pek çok soru sorulmaya başladı. Alanyaspor Gaziantep FK maçının ne zaman olduğu ve Alanyaspor Gaziantep FK saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağına dair detaylar!

Alanyaspor Gaziantep FK Canlı İzle! Alanyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Alanyaspor Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı oynanacak Alanyaspor Gaziantep FK maçı ile son bulacak. Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK bugün karşı karşıya gelecek. Kazanan takım Demir Grup Sivasspor'un yarı finaldeki rakibi olacak. Alanyaspor Gaziantep FK maçı bugün oynanacak. Sporseverler Aytemiz Alanyaspor ile Gaziantep FK maçı için son saatleri beklemeye başladı.

ALANYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı Alanyaspor - Gaziantep FK maçıyla son bulacak. Alanyaspor Gaziantep FK maçı ile Türkiye Kupası'nda yarı finalist olmak için kozlarını bu maçta paylaşacak.
Kariyerlerindeki 13'üncü mücadeleye çıkacak olan Alanyaspor ve Gaziantep FK, bu karşılaşmadan alacakları sonuca göre bir sonraki tura geçme hakkına sahip olacak. Alanyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebileceğine dair detayları haberimizde yer verdik.

ALANYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı, 3 Mart Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak. Sabırsızlıkla beklenen maç, A Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu mücadelenin kazananı kupada son yarı finalist olacak ve Sivasspor'un rakibi olacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanmış olacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında tekrardan yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmaya alınmayacak.

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Alanyaspor Gaziantep FK
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