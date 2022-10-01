Alanyaspor ile Giresunspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sporseverler karşılaşma öncesi maç bilgileri için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Alanyaspor Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Giresunspor maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

ALANYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Giresunspor maçı 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Karşılaşma, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Giresunspor maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR GİRESUNSPOR MAÇININ HAKEMİ TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR?

Tugay Kaan Numanoğlu 1986 yılında Başkent Ankara'da dünyaya geldi.

Levent Numanoğlu'nun 3 çocuğundan biri olan Tugay Kaan Numanoğlu 20 yaşından beri hakemlik yapmaktadır.

Numanoğlu, kardeşi Togayhan ile birlikte Malatya'da büyümüştür. Spora babasının teşvikleri sonrası Yalova'da amatör futbol oynayarak başlamıştır. Sonrasında hakem olmayı tercih etmiş ve hakemlik kariyerine adım atmıştır.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun asıl mesleği yöneticiliktir.

