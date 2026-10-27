Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: "Kadın gibi bunu yaptı"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde tansiyon yükseldi. Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında başlayan tartışma büyürken, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown arasında da arbede yaşandı.

DERBİ SONRASI SAHA KARIŞTI

Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın ardından futbolcular ve teknik ekipler arasında gerginlik yaşandı. Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında başlayan tartışmaya başka oyuncuların da dahil olmasıyla saha içindeki tansiyon arttı. Tarafların ayrılmasının ardından Galatasaraylı futbolcular galibiyet sevincini sahada yaşadı.

"KADIN GİBİ TIRMALIYORLAR VE SAÇ ÇEKİYORLAR"

Fenerbahçeli Archie Brown, yaşanan arbede sırasında takım arkadaşı Matteo Guendouzi'yi savunmak için olaya dahil olduğunu söyledi. Brown, Abdülkerim Bardakcı'nın Guendouzi'nin saçını tuttuğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu, ben de Guendouzi'yi savundum. Ve benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı! Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

🔴 ÖZEL | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son düdüğün çalınmasıyla birlikte taraflar birbirine girdi! 📌 Abdülkerim ve Brown arasındaki kavganın en net görüntüleri… @berkerisleyen https://t.co/RpIcnOgX4Y — Mynet (@mynet) October 26, 2026

ABDÜLKERİM BARDAKCI: "İLK KİMİN SALDIRDIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ"

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ise olayın başlangıcına ilişkin farklı bir noktaya dikkat çekti. Yaşananların görüntülerden anlaşılabileceğini belirten tecrübeli futbolcu, “Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz” açıklamasını yaptı.