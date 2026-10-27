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Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: "Kadın gibi bunu yaptı"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından yaşanan gerginliğe ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown arasında yaşanan arbede sonrası iki futbolcu da olayın nasıl başladığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: "Kadın gibi bunu yaptı"
Burak Kavuncu
Archie Brown

Archie Brown

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde tansiyon yükseldi. Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında başlayan tartışma büyürken, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown arasında da arbede yaşandı.

DERBİ SONRASI SAHA KARIŞTI

Archie Brown dan Abdülkerim Bardakcı ya olay sözler: "Kadın gibi bunu yaptı" 1

Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona eren karşılaşmanın ardından futbolcular ve teknik ekipler arasında gerginlik yaşandı. Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasında başlayan tartışmaya başka oyuncuların da dahil olmasıyla saha içindeki tansiyon arttı. Tarafların ayrılmasının ardından Galatasaraylı futbolcular galibiyet sevincini sahada yaşadı.

"KADIN GİBİ TIRMALIYORLAR VE SAÇ ÇEKİYORLAR"

Archie Brown dan Abdülkerim Bardakcı ya olay sözler: "Kadın gibi bunu yaptı" 2

Fenerbahçeli Archie Brown, yaşanan arbede sırasında takım arkadaşı Matteo Guendouzi'yi savunmak için olaya dahil olduğunu söyledi. Brown, Abdülkerim Bardakcı'nın Guendouzi'nin saçını tuttuğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Maç sonunda Abdülkerim, Guendouzi'nin saçından tuttu, ben de Guendouzi'yi savundum. Ve benim boynuma bir kadın gibi bunu yaptı! Kadın gibi tırmalıyorlar ve saç çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

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ABDÜLKERİM BARDAKCI: "İLK KİMİN SALDIRDIĞINI GÖRÜRSÜNÜZ"

Archie Brown dan Abdülkerim Bardakcı ya olay sözler: "Kadın gibi bunu yaptı" 3

Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı ise olayın başlangıcına ilişkin farklı bir noktaya dikkat çekti. Yaşananların görüntülerden anlaşılabileceğini belirten tecrübeli futbolcu, “Videoyu izlerseniz ilk kimin saldırdığını görürsünüz” açıklamasını yaptı.

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Abdülkerim Bardakcı kavga Derbi fenerbahçe galatasaray Archie Brown
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