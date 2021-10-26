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Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

26.10.2021 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Son lig maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde hazırlıklarına başladı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas çalışmasının ardından üçlü turnuvayla sona erdi.

Akdeniz ekibi, Göztepe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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