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Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır

08.10.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Hatayspor maçına hazır

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan Akdeniz ekibi, taktiksel hazırlıklarla idmanı tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ile yarın saat 17.00’da Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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