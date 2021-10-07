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Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

07.10.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilliler, dört günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesislerinde toplandı.

Akdeniz ekibi, haftanın ilk çalışmasını teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleştirdi. Antrenmada oyuncular top kapma ve pas çalışması yaptı.

Hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek olan Alanyaspor, 18 Ekim Pazartesi günü evinde Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Öte yandan, antrenman öncesi Emre Akbaba ve Yusuf Karagöz için sahada doğum günü kutlaması yapıldı.

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