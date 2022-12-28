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Alanyaspor Kayserispor'u 3-1 mağlup etti! Penaltı tekrar edildi ortalık karıştı

28.12.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Akdeniz ekibi puanını 21'e yükseltmeyi başardı. Karşılaşmanın skorunu belirleyen üçüncü golde verilen penaltı kararı ve penaltının tekrar edilmesi maçtaki tansiyonu yükseltti. İşte detaylar...

Alanyaspor Kayserispor'u 3-1 mağlup etti! Penaltı tekrar edildi ortalık karıştı

Süper Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 16. haftanın açılış karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadelede 3 puanın sahibi 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Alanyaspor olurken, puanını 21'e yükseltti.

Alanyaspor'un golleri Ahmed Hassan, Yusuf Özdemir ve Efecan Karaca'dan (pen.) gelirken, Kayserispor'un tek golünü Ali Karimi kaydetti.

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PENALTI TEKRAR EDİLDİ!

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Karşılaşmanın 72. dakikasında Efecan Karaca'nın kaydettiği penaltı vuruşunda Kayserispor kalecisi ilk anda başarılı olurken, karşılaşmanın hakemi penaltıyı tekrar ettirirken, ikinci vuruşta Efecan başarılı oldu. Bu karar Kayserispor cephesinde büyük tepkiye yol açtı.

Bu skorla Alanyaspor puanını 21'e yükseltirken, Kayserispor 23 puanda kaldı.

Alanyaspor Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olurken, Kayserispor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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