Alanyaspor Kayserispor'u 3-1 mağlup etti! Penaltı tekrar edildi ortalık karıştı

Süper Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 16. haftanın açılış karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadelede 3 puanın sahibi 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Alanyaspor olurken, puanını 21'e yükseltti.
Alanyaspor'un golleri Ahmed Hassan, Yusuf Özdemir ve Efecan Karaca'dan (pen.) gelirken, Kayserispor'un tek golünü Ali Karimi kaydetti.
Karşılaşmanın 72. dakikasında Efecan Karaca'nın kaydettiği penaltı vuruşunda Kayserispor kalecisi ilk anda başarılı olurken, karşılaşmanın hakemi penaltıyı tekrar ettirirken, ikinci vuruşta Efecan başarılı oldu. Bu karar Kayserispor cephesinde büyük tepkiye yol açtı.
Bu skorla Alanyaspor puanını 21'e yükseltirken, Kayserispor 23 puanda kaldı.
Alanyaspor Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olurken, Kayserispor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.