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Tribünler onu haykırdı! Alanyaspor Kayserispor maçında görülmemiş gol... Asist kaleciden geldi

28.12.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Alanyaspor Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçilen mücadelenin 36. dakikasında Yusuf Özdemir attığı şık golle alkış alırken, tribünler 2001 doğumlu oyuncuya tezahüratta bulundu. İşte detaylar...

Tribünler onu haykırdı! Alanyaspor Kayserispor maçında görülmemiş gol... Asist kaleciden geldi

Süper Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 16. haftanın açılış karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısında iki golün kaydedildiği karşılaşmada Alanyaspor rakibi karşısında devreyi 2-0 önde kapatmayı başarırken, ev sahibi ekibin golleri mücadelenin 21. dakikasında Ahmed Hassan ve 36. dakikada Yusuf Özdemir'den geldi.

TRİBÜNLERDEN 'YUSUF' TEZAHÜRATI

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2001 doğumlu Yusuf Özdemir attığı müthiş golle takımına 2 farklı üstünlüğü getirirken, tribünler ilk yarının sonunda onun adını haykırdı.

ASİST KALECİDEN

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Kaleci Runarsson'un mükemmel asistin topla buluşan genç oyuncu topu rakip kalecinin üstünden şık bir şekilde aşırtarak gol sevinci yaşadı.

İŞTE O POZİSYON... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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