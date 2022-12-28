Tribünler onu haykırdı! Alanyaspor Kayserispor maçında görülmemiş gol... Asist kaleciden geldi

Süper Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 16. haftanın açılış karşılaşmasında Alanyaspor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısında iki golün kaydedildiği karşılaşmada Alanyaspor rakibi karşısında devreyi 2-0 önde kapatmayı başarırken, ev sahibi ekibin golleri mücadelenin 21. dakikasında Ahmed Hassan ve 36. dakikada Yusuf Özdemir'den geldi.
2001 doğumlu Yusuf Özdemir attığı müthiş golle takımına 2 farklı üstünlüğü getirirken, tribünler ilk yarının sonunda onun adını haykırdı.
Kaleci Runarsson'un mükemmel asistin topla buluşan genç oyuncu topu rakip kalecinin üstünden şık bir şekilde aşırtarak gol sevinci yaşadı.