Alanyaspor, Konyaspor maçının erteleme talebini geri çekti!

Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcunun bulunduğu VIP minibüsün su tahliye kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada Çek forvet oyuncusu Josef Sural'ın yaşamını yitirmesinin ardından Alanyaspor'da yönetim kurulu pazartesi günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.

Aytemiz Alanyaspor’dan yapılan açıklamada, erteleme talebini geri çekerek, karşılaşmanın belirtilen tarihte oynanması kararını aldıklarını belirtti. Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız bir toplantı yapmıştır. Futbolcularımız toplantıda 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçının ertelenmemesi gerektiğini dile getirmiştir. Bunun üzerine yönetim kurulumuz Türkiye Futbol Federasyonu’na bugün yaptığı erteleme talebini geri çekerek, karşılaşmanın belirtilen tarihte oynanmasını istemiştir.”

