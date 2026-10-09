Güreş ringinde skandal! Hakemi o hareketle öldürdü: Cinayetten yargılanacak

Meksika'da düzenlenen bir güreş müsabakasında yaşanan olay, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Hijo de Fishman adıyla tanınan güreşçinin, 75 yaşındaki hakem Gerardo Germán Pineda'ya uyguladığı sert hareketin ardından hakemin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili cinayet suçlamasıyla yargılama sürecinin gündeme geldiği aktarıldı.

GÜREŞ MAÇINDA DEHŞET ANLARI

Meksika'daki müsabaka sırasında yaşanan olayda, yüz maskesi ve yeşil pantolon giyen Hijo de Fishman'ın hakem Gerardo Germán Pineda'yı yerden kaldırarak sert bir şekilde mindere fırlattığı görüldü. Kameralara yansıyan görüntülerde, 75 yaşındaki hakemin aldığı darbenin ardından yerde acı içinde kaldığı anlar dikkat çekti.

İddialara göre güreşçi, yerde hareketsiz kalan hakeme piledriver olarak bilinen tehlikeli hareketi de uyguladı. Yaşananların ardından bilincini kaybeden Pineda'nın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

CİNAYET SUÇLAMASIYLA YARGILANACAK

Olayın görüntülerinin ortaya çıkması büyük tepki çekerken, ABD merkezli TMZ'nin haberinde güreşçinin hakemi ters çevirerek yere çarpması sonucu ölümün meydana geldiği aktarıldı.

Yaşananların ardından Hijo de Fishman'ın cinayet suçlamasıyla yargılanacağı belirtildi. Müsabaka sırasında kaydedilen görüntüler, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.