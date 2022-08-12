YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar:

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar:

12.08.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hedefimiz, ligde ilk 10'un içerisinde en iyi yerde olmak" - "(Tayfur Bingöl'ün transferi) Beşiktaş ile görüşmeler devam etmiyor"

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Hedefimiz, ligde ilk 10'un içerisinde en iyi yerde olmak." dedi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gazetecilere, transferde eksik bölgelerle alakalı çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Transferin kolay iş olmadığını anlatan Çavuşoğlu, "Çok acele de etmiyoruz. Görüşmelerimiz var. Önümüzdeki günlerde inşallah eksik olan bölgelerimize yönelik eksiklerimizi tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

- Öncelikli hedef Süper Lig'de devamlılık

Alanyaspor'un geçen yıl Avrupa kupalarına gitmeyi bir puanla kaçırdığını hatırlatan Çavuşoğlu, önceliklerinin kulüp olarak Süper Lig'de devamlılığı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, geçen sezon ligi 5. bitirdiklerini belirterek, "Hep söylediğim gibi hedefimiz, ligde ilk 10'un içerisinde en iyi yerde olmak. Bu hedefimiz bu sezon da aynı." diye konuştu.

Futbolu idare etmenin ve futbolu sürdürebilir hale getirmenin her sene zorlaştığını anlatan Çavuşoğlu, bunun sebeplerini de mali kriterler, yayın gelirlerinin geriye gitmesi, futbol giderlerinin daha çok artması ve döviz kurunun artmasına bağladı.

Sadece kendilerinin değil bütün kulüplerin işinin zorlaştığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türk futbolunu yönetmek ve sürdürebilir hale getirmekte oldukça zorlaşıyor. Alanyaspor şu anda Süper Lig'de. Bu ligde kalması için de Alanyaspor yönetimi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu süreçte de bunu hep birlikte devam ettirmeye çalışacağız."

- Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a transferi konusu

Bir gazetecinin Tayfur Bingöl ile Beşiktaş'ın ilgilendiği ve görüşmelerin ne durumda olduğuna yönelik sorusuna, Çavuşoğlu şöyle cevap verdi:

"Beşiktaş ile görüşmeler devam etmiyor. Tayfur'un açıklamalarından dolayı kendisiyle de görüştüm. Bilgi edinmeden bu açıklamaların doğru olmadığını kendisine de söyledim. Tayfur ile alakalı Emre Kocadağ ile ayaküstü konuşmamız ve sonra da bir telefon görüşmemiz oldu. Ciddiyetleri varsa oturulur, konuşulur, transfer gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Transfer çalışmaları ciddi iştir. Ciddi işlerde de ciddi olmak lazım. Ciddi bir gelişme de yok. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Maç öncesi bunların konuşulmasını doğru bulmuyorum."

- "Kendi sahamızda Beşiktaş'la oynamak bizim için büyük bir gurur"

Çavuşoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek lige galibiyetle başlamanın kendileri için çok önemli olduğunun söyledi.

Ligin 2. haftasında Beşiktaş ile iç sahada oynayacakları maçın önemine değinen Çavuşoğlu, "Maç her iki takım için de zor olacak. İnşallah iyi bir maç olur. Ciddi bir maç olacak. Kendi sahamızda Beşiktaş'la oynamak bizim için büyük bir gurur. Türkiye liginde dört büyük takım var. Her takım bizim gözümüzde büyük kulüptür, büyük camiadır." diye konuştu.

Hafta sonu Beşiktaş maçında taraftarların stadı doldurması çağrısında da bulunan Çavuşoğlu, futbol müsabakalarının taraftarla, seyirciyle güzel olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da çöp evde bulunan çocuk 3 kilo aldıBursa'da çöp evde bulunan çocuk 3 kilo aldı
Erzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyorErzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyor
Doğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutunduDoğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor Tayfur Bingöl beşiktaş futbol

Antalya Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:05
Öğle
13:07
İkindi
16:53
Akşam
20:00
Yatsı
21:24
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

Bikinisi ve dar eteğiyle poz verdi! “Gerçekten çekiciyim”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

Hepsi şişme bebek! Sevgilisi için karısından boşandı

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.