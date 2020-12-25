Alanyaspor, öğrencilere trafik kurallarının önemini anlattı

Aytemiz Alanyaspor, öğrencilere online derste trafik kurallarının önemini anlattı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Alanya Trafik Kısım Komutanlığı tarafından ’Trafikte her yıl daha iyiye’ ve ’Bu yolda hep beraberiz’ adlı projeler kapsamında Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde online ders verdi. Yapılan online derse Başkan Hasan Çavuşoğlu, Teknik Direktör Çağdaş Atan ve takım kaptanı Efecan Karaca da katıldı. Antrenman öncesi tesise gelen jandarma ekipleri, 4 farklı sınıftan toplam 110 öğrenci ile EBA ve Zoom programları aracılığıyla internet üzerinden bağlantı kurdu. İlk olarak Teknik Direktör Çağdaş Atan, ardından Efecan ve son olarak Çavuşoğlu, üzerlerine jandarma trafik yeleği giyerek öğrencilere trafik kurallarının önemini ve uymaları gereken kuralları anlattı.

