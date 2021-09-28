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Alanyaspor Taraftar Token, 4 Ekim'de kripto para piyasasına girecek

28.09.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor Taraftar Token, 4 Ekim'de kripto para piyasasına girecek

Alanyaspor Kulübü, Chiliz ve Socios.com ile yaptığı iş birliği kapsamında taraftar tokenini 4 Ekim'de kripto para piyasasına sunacak.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'ndeki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Chiliz ve Socios.com işbirliğinde "ALA Fan Token"ın 4 Ekim'de halka arz edileceğini duyurdu.

Anlaşmadan mutluluk duyduklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu bizim için çok önemli. Dünyaca ünlü takımların içinde olduğu, Barcelona, Manchester City, PSG ile Türkiye'de Trabzon, Galatasaray, Başakşehir gibi takımların bulunduğu bu projede, Alanyaspor'un da yer alması gerektiğini düşündük. O yüzden anlaşma yaptık. Alanyaspor camiasının ve taraftarların buna sahip çıkmasını bekliyoruz. Projemizin amacına ulaşması için herkesin desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Chiliz ve Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici ise 4 Ekim'de fan token arzının gerçekleştirileceğini aktararak, Alanyaspor'un Barcelona, PSG ve Mancester City'nin de yer aldığı platformdaki 5'inci Türk kulübü olduğunu söyledi.

Alanyaspor Finansal Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kayacan da önemli kulüplerin Socios ile çalışmasının kendileri için referans olduğunu vurguladı. Haziran ayında sözleşmeyi imzaladıklarını anlatan Kayacan, "4 Ekim'de taraftarlarımızla paylaşacağız. Bu yalnızca yatırım aracı değil, taraftarlarımızın bazı önemli kararlarda yönetim kurulumuza destek verebileceği bir proje." ifadelerini kullandı.

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