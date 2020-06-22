Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası ortalık karıştı!

Henüz 7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçen bordo mavililer, ilk yarının uzatma anlarında Papiss Cisse'nin golüne engel olamayınca devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.
Trabzonspor'da 79. dakikada Majid Hosseini, Alanyaspor'da 82. dakikada Nskala'nın kırmızı kart görmesiyle iki takım da maçı 10 kişiyle tamamladı.
Bu sonuçla 57 puana süsleyen Trabzonspor liderliği Başakaşehir'e kaptırarak haftayı 2. sırada kapattı. Aytemiz Alanyapsor ise 44 puanla 6. sırada yer aldı.
Trabzonspor yöneticileri, Aytemiz Alanyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından hakeme tepki gösterdi. Gerilim sonrasında ortalık bir anda karıştı.
(FUTBOL ARENA)
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