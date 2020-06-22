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Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası ortalık karıştı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.06.2020 23:19 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Trabzonspor son dakikada yediği golle maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve liderliğini 2 puan farkla Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Henüz 7. dakikada Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçen bordo mavililer, ilk yarının uzatma anlarında Papiss Cisse'nin golüne engel olamayınca devreye 1-1'lik eşitlikle girdi.

  1. dakikada Filip Novak'ın golüyle yeniden geriye düşen Aytemiz alanyaspor, 90+5'te Bakasetas'ın golüyle beraberliği yakaladı.

Trabzonspor'da 79. dakikada Majid Hosseini, Alanyaspor'da 82. dakikada Nskala'nın kırmızı kart görmesiyle iki takım da maçı 10 kişiyle tamamladı.

Bu sonuçla 57 puana süsleyen Trabzonspor liderliği Başakaşehir'e kaptırarak haftayı 2. sırada kapattı. Aytemiz Alanyapsor ise 44 puanla 6. sırada yer aldı.

MAÇ SONU OLAY

Trabzonspor yöneticileri, Aytemiz Alanyaspor maçının bitiş düdüğünün ardından hakeme tepki gösterdi. Gerilim sonrasında ortalık bir anda karıştı.

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(FUTBOL ARENA)

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