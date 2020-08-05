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Alanyaspor’un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.08.2020 21:13 | Son Güncelleme

Erol Bulut’un ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Alanyaspor, Çağdaş Atan’ı takımın başına getirdi.

Alanyaspor’un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu

Aytemiz Alanyaspor, Erol Bulut’tan boşalan teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı.

Alanya'ya giden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan, Aytemiz Alanyaspor yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Genç teknik adamın, yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Çağdaş Atan daha önce Sergen Yalçın’ın yardımcısı olarak Alanyaspor’da görev almıştı.

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