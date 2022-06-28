Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarının startını verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli ekip, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Francesco Farioli yönetimindeki antrenman, ısınma ve aktivasyon çalışmasıyla başlayıp, pas çalışmasıyla tamamladı.

Öte yandan, Akdeniz ekibinin yeni transferi Mert Yusuf Torlak, ilk antrenmanına çıktı.

Alanyaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

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