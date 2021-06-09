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Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu yeniden başkanlığa seçildi

09.06.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu yeniden başkanlığa seçildi

Alanyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Hasan Çavuşoğlu, yeniden başkanlığına seçildi.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in de katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçe okunarak ibra edildi.

Genel kurulda konuşan Çavuşoğlu, kulüplerin gelirlerinin giderlerini karşılamadığını ve bunun için sabit gelir kaynaklarının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Alanyaspor'un Süper Lig'de mücadele etmesi ve son 3 yılda ilk 5 mücadelesi vermesinin mucize olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Alanya'mız için hepimiz ter dökmek ve birbirimize destek olmak zorundayız. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üye sayısının 26'dan 37'ye çıkarılması için verilen tüzük değişikliği önergesinin kabul edildiği genel kurulda, Hasan Çavuşoğlu oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Kulübün yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Paşaoğlu, Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Bilal Gömeç, Cuma Bozkurt, Cuma Kadıoğlu, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Fahri Gürses, Fatih Göçmenoğulları, Fatih Kurşun, Fazlı Ciğerli, Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Girenes, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Karaman, Kamil Köseoğlu, Mehmet Ali Işık, Mehmet Güler, Mehmet Has, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Metin Kırbıyık, Mevlüt Görücü, Muhammet Çetin, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel, Nihat Tufan, Oktay Cebeci, Tolga Kavuklu, Veysi Aladağ.

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