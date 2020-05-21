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Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı

ANTALYA HABERLERİ  | 21.05.2020 23:45 | Son Güncelleme

Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı

Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve personele ikinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif sonuçlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ‪"Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize ikinci kez uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.‬" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, turuncu-yeşilli ekip, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına devam etti.

Kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda pas ve taktik organizasyonlarıyla sonra erdi.

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Alanyaspor'da ikinci kez yapılan Kovid-19 testinin sonuçları da negatif çıktı

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