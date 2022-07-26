YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanyaspor'da Milunovic'in sözleşmesi feshedildi

Alanyaspor'da Milunovic'in sözleşmesi feshedildi

26.07.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor'da Milunovic'in sözleşmesi feshedildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da Sırp futbolcu Nemanja Milunovic ile yollar ayrıldı.

Kulübün açıklamasında, Nemanja Milunovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, "Milunovic'e verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

2021-2022 sezonu başında turuncu-yeşilli ekiple 2 yıllık sözleşmeye imza atan Milunovic, ligde 27 maçta bir gol ve bir asist ile oynadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Hazırlık maçıFutbol: Hazırlık maçı
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorGÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiBursa'da beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor fesih

Antalya Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
04:14
Sabah
05:51
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:17
Yatsı
21:47
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Ajanı güzelliği ifşa etti! “Birkaç ay öncesinde İstanbul’daydı”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kilo vermek istedi! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

Kilo vermek istedi! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.