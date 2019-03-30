SPOR

Alanyasporlu futbolcu Ozan Tufan: İspanya'da oynamak isterim

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 30.03.2019 15:11 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Ozan Tufan, sosyal medya aracılığıyla kullancıların sorduğu soruları yanıtladı.

Alanyaspor'da Sergen Yalçın ile birlikte yeniden kendini bulduğunu ifade eden Ozan Tufan, sık sık gündem olan dövmeleri hakkında da konuştu. İşte Ozan'ın sorulara verdiği yanıtlar:

İşte Ozan'ın sorulara verdiği yanıtlar:

Aytemiz Alanyaspor'da kendini buldun mu?

Aytemiz Alanyaspor'da kendini buldun mu?
Alanya'da kendimi buldum. Bir futbolcu maç oynadığı zaman iyi yerlere gelir. Sergen Hoca ile birlikte kendimi bulduğumu düşünüyorum.

Kendine güveniyor musun?

Kendine güveniyor musun?
Kesinlikle evet. Sahada artık kendime daha çok güveniyorum ve kendimi özgür hissediyorum.

Kariyerinde geçirdiğin bu zorlu süreci Sergen Hoca ile nasıl atlattın?

Kariyerinde geçirdiğin bu zorlu süreci Sergen Hoca ile nasıl atlattın?
Sergen Hoca ile saha dışında bunları konuşarak problemleri çözdük. Sergen Hoca'nın bu konuda büyük destekleri oldu ve yeniden kendimi bulmama yardım etti.

Sergen Yalçın ile çalışmak nasıl bir duygu?

Sergen Yalçın ile çalışmak nasıl bir duygu?
Sergen Hoca çok komik ve pozitif bir insan. Her gördüğümde tebessüm ediyor. Ben de onu görünce idman şevkim artıyor. Beni de takıma aldı ve ona olan borcumu ödemek istiyorum.

Kendini 6 numarada mı yoksa 8 numarada mı rahat hissediyorsun?

Kendini 6 numarada mı yoksa 8 numarada mı rahat hissediyorsun?
Kendimi ne defansif, ne de ofansif olarak görüyorum. Box to box oynadığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Bu devirde hem ofansif, hem de defansif oynamak gerekiyor.

Genç yaşta Milli Takım'da oynamanın ne gibi avantajı ve dezavantajı var?

Genç yaşta Milli Takım'da oynamanın ne gibi avantajı ve dezavantajı var?
Genç yaşta Milli Takım forması giymeye başladım. Üst klasmandaki futbolcularla aynı yerde oynuyorsunuz. Kulübünüze geri dönünce daha özgüvenli oynuyorsunuz.

Avrupa'da hangi ligde oynamayı isterdin?

Avrupa'da hangi ligde oynamayı isterdin?
İspanya.

Dövmelerinin anlamı ne?

Dövmelerinin anlamı ne?
Kolumda annemin dövmesi var. Bir keresinde onu ağlatmıştım, onun için göz damlası var. Bir tane de kanat var. Hiçbir anlamı yok. Biri hırs, biri azim... Futbola yansıtamadığım şeyleri böyle yaptırdım. Bir tane yaptırınca gerisi geldi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig alanyaspor ozan tufan sergen yalçın İspanya

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Beşiktaş transferi bitirdi

Beşiktaş transferi bitirdi

'Gomis'in dönme arzusu var'

'Gomis'in dönme arzusu var'

F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı

F.Bahçe'nin yıldızı İtalya'yı karıştırdı

Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda

Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Resmen açıklandı! Sergen Yalçın...

Resmen açıklandı! Sergen Yalçın...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ve Sergen için resmi açıklama!

Ve Sergen için resmi açıklama!

Juventus Türk yıldızın peşinde

Juventus Türk yıldızın peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanyasporlu futbolcu Ozan Tufan: İspanya'da oynamak isterim

Ozan Tufan'dan La Liga bombası

TFF'den flaş açıklama! Sergen Yalçın'ın 2 maçlık cezası onandı

Sergen Yalçın'ın cezası onandı

PFDK Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın cezasını açıkladı

Resmen açıklandı! Sergen Yalçın...

Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi

Sergen Yalçın'a kötü haber

Murat Şahin: Amilton'un yaptığı hareketi hoş olmadı

Şahin: Amilton'un yaptığı hareketi hoş olmadı

Hasan Çavuşoğlu: Sergen Yalçın için resmi bir teklif almadık

Ve Sergen için resmi açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.