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Alanyasporlu futbolculardan kan ve kök hücre bağışına destek

14.09.2022 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyasporlu futbolculardan kan ve kök hücre bağışına destek

Corendon Alanyasporlu futbolcular lösemiden hayatını kaybeden öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu'nun anısına düzenlenen kan ve kök hücre bağışına destek verdi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe futbolculardan kaptan Efecan Karaca, Furkan Bayır ve Fatih Aksoy katıldı.

Futbolcular, 14 Eylül 2020'de lösemi hastalığından hayatını kaybeden Alanya HEP Üniversitesi öğretim görevlisi Köseoğlu'nun vefatı dolayısıyla anısına düzenlenen kan ve kök hücre bağışı etkinliğine destek verdi.

Alanyaspor oyuncusu Aksoy, bu işte öncülük yapmanın önemli olduğunu ifade etti. Herkesin bağış konusunda duyarlı olması gerektiğini belirten Aksoy, insanları kan ve kök hücre bağışında bulunmaya davet ettiklerini kaydetti.

Kan ve Kök hücre bağışının önemli olduğunu vurgulayan futbolcu Bayır da bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini aktardı.

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