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  4. Alanyasporlu Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı

Alanyasporlu Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı

07.05.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 39. haftasında oynanan Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor maçının ilk dakikalarında yüzüne aldığı darbe sonucunda sakatlanan Salih Uçan, hastaneye kaldırılmıştı.

Alanyasporlu Salih Uçan'ın yüzündeki dikişler alındı

Yapılan kontroller sonrasında elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edilen 27 yaşındaki futbolcunun ameliyatı aynı gün gerçekleştirilmişti.

Başarılı bir operasyon geçiren Salih Uçan'ın iyileşme süreci de oldukça iyi gidiyor. Yıldız futbolcunun ameliyat sonrasında dikişleri bugün alındı. Sosyal medya hesabı üzerinden fotoğrafını paylaşan Salih Uçan, "Dikişler alındı" notunu düştü.

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Süper Lig'in 40. haftasını bay geçecek olan Alanyaspor'da, Salih Uçan'ın kalan 2 maçta riske edilmeyeceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor
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Geçmiş olsun yeni sezonda başarılar dilerim

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