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Alaplı’da Çimento limanı ÇED toplantısı yapıldı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.11.2020 20:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Kıran Köyü, Değirmenağzı mevkii’nde yapılması planlanan "Çimento Liman" projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı.Alaplı Belediye eski Tansa Salonunda yapılan toplantıya 10 kişi katıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Kıran Köyü, Değirmenağzı mevkii’nde yapılması planlanan "Çimento Liman" projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapıldı.
Alaplı Belediye eski Tansa Salonunda yapılan toplantıya 10 kişi katıldı. ÇED toplantısına sivil toplum üyelerin katılım sağlamaması dikkat çekti. ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak amacıyla düzenlenen toplantı, ÇED raporunu hazırlayan maden şirketinin proje hakkında bilgi vermesi ile başladı.
Gerek Çimento liman yapımı esnasında gerekse sonrasında gerekli işçi istihdamının bölgede yaşayan kişilerden seçilmesi, limana yakın çevresinde bulunan 300 aileninçevre bakımından zarar görülmemesi için görüşler konuşuldu. Yığılca-Alaplı çevre yolunun daha çabuk bitirilmesi yönünde kamulaştırılma çalışmaları daha hızlı bir sürece girilmesi yönünde görüşmeler ağırlık verildi.

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