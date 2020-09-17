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Alaplı’da örnek işyerleri belli oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Esnaf arasında dayanışma ve bilgi paylaşımı yapılması amacıyla 33.

Esnaf arasında dayanışma ve bilgi paylaşımı yapılması amacıyla 33. yıldır kutlanan Ahilik Haftası sebebiyle Alaplı İlçesinde 7 işyerine örnek işyeri belgesi verildi.
Alaplı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Gelgeç , beraberinde Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Zonguldak İl Sanayi ve Ticaret Müdürü İsmail Maden, Alaplı Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Alaplı İlçesinde 40 yılı aşkın bir süredir esnaf odası kaydı bulunan üyeleri ziyaret etti.

“Osmanlı dönemine dayanıyor “
Gelgeç, Odada eski üyelere yönelik olarak çalışmalara devam ettiğini belirterek, "Üyelerimiz Kamil Ulukaya, İsmail Aslancan, Hüseyin Hacıalioğlu, Osman Yaman, Ahmet Aydemir, Servet Arar ve İsmail Çetin’e örnek işyeri plaketi ve çeşitli hediyeler takdim ettik. ahilik haftasını kutladık. Osmanlı dönemine kadar dayanan bir geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ahilik haftası kutlamaları sebebiyle Alaplı’mızda 7 esnafımıza hem ziyaret hem de belge takdim ettik. Ahilik kutlamaları Osmanlı dönemime kadar dayanmaktadır. Dürüstlük abidesi olan esnaflara yönelik yapılan bu çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ise yaptığı konuşmasında, Pandemi nedeniyle Ahillik haftasını kısıtlı bir şekilde kutladıklarını belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde 7 işyerimize belgelerini verdik. Bu haftayı bu şekilde kutlamış oluyoruz. Örnek işyeri belgesi almış işyerlerini kutluyor hayırla vesile olmasını diliyorum" dedi.

“Esnaflar destek bekliyor “
Esnaf için hükumetten kolaylık talebinde de bulunan Coşkun, "İçinde olduğumuz bu zor süreçte Pandeminin inşallah ikinci dalgası yayılmaz. Hükümetimizden KDV ve SGK ödemelerini ötelemesi talep ediyoruz. Ayriyeten esnafımızın kullandığı kredilerin geri dönüşü var. Bunun faizsiz bir şekilde alınması için taleplerimiz var. Pandemi sürecinden olduğu 12 Mart’tan bugüne işyeri açmamış esnaflarımız var. Kapalı olan işyerine kira ve gıda desteği bekliyoruz." dedi.

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