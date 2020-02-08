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Alaplı’da şiddetli hortum yangın çıkarttı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.02.2020 11:09 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesinde 5 katlı binanın üst katında fırtınayla birlikte meydana gelen hortumdan dolayı yangın çıktı.

Zonguldak Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesinde 5 katlı binanın üst katında fırtınayla birlikte meydana gelen hortumdan dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 09.30 sıralarında Alaplı Karşıyaka Mahallesi Kılçak köyünde bulunan 5 katlı bir evin üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Alaplı Karşıyaka Mahallesinde deniz üzerinde oluşan hortum bir işyerinin deposunun malzemelerini havaya uçurması ile bir evin üst katı yanmasına sebep oldu. Hortuma yaklaşık 200 metre mesafedeki olay yerinde kimsenin dışarıda olmaması bir faciayı önledi. Kısa sürede büyüyen alevler üst daireyi sararken bina sakinleri binayı boşalttı. Evin üst katında çıkan yangın kısa sürede daireyi sıçradı. Dumanı gören çevredeki sakinler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerinde yangının çıktığı eve gelen Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için merdiven kurdu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangın kontrol altına alındı. Vatandaşların tedirgin bakışlarla izlediği yangında yaralanan olmazken, üst katta bulunan daire kullanılamaz hale geldi. Ekipler ardından, soğutma çalışması yaptı. Yangın esnasında dairede kimsenin olmaması da can kaybını önledi.

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