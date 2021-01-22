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Alaplı’da yüz yüze eğitim gören anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı

22.01.2021 15:06 | Son Güncelleme:
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Zonguldak Alaplı İlçesinde yüz yüze eğitim gören anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı.

Zonguldak Alaplı İlçesinde yüz yüze eğitim gören anaokulu öğrencileri karne heyecanı yaşadı. Karneleri dağıtan Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, korona virüs konusunda Alaplı çok iyi durumda olduğunu söyledi.
Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı Kemalettin Can Anaokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Vedat Yılmaz, ilçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik ve şube müdürleri katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı. Karne dağıtım töreni sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Kaymakam Yılmaz, "Biliyorsunuz bugünlerde hepimiz sevinçli oluyoruz. Fakat bu karne günü biraz buruk geçiyor. Çünkü birçok öğrencimiz pandemi sebebiyle yüz yüze eğitimi ertelemek zorunda kaldı. Yüz yüze eğitim yapan çok ender okullarımızdan bir tanesinde yine de bu karne gününü yavrularımızla birlikte geçirmeyi arzu ettik. Pek çok öğretmen, öğrenci, veli bu okuldaki öğrencilerin, öğretmenlerin yerinde olmayı çok arzu ederlerdi. Onlar da yüz yüze eğitim yapıp, karnelerini almayı çok çok arzu ederlerdi. Ama bunların hepsi tedbir. Geçecek inşallah. Bu anlamda umutluyuz. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımı her türlü tedbiri alıyor. Bizde idareciler olarak uygulamaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.
"Alaplı olarak çok iyi bir durumdayız"
Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, açıklamasının devamında, "Hepsi geçecek inşallah. Hepimizin tedbirlere uyması gerekir. Bu sayede biz bu virüsü yenebiliriz. Aksi takdirde vaka sayılarımız artabilir diye endişe ederiz. Şu anda Allah’a şükür Alaplı olarak çok iyi bir durumdayız. Bunu da vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi sonucunda sağlamaktayız" dedi.

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