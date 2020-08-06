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Alaşehir’de Covid-19 tedbirlerine yönelik denetim

MANİSA HABERLERİ  | 06.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda Türkiye geneli tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı korona virüs tedbirlerine yönelik denetime katıldı.’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla Alaşehir’de de gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetime Kaymakam Abdullah Uçgun’un yanı sıra Alaşehir Belediye Başkan vekili Halis Özcan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Onur Sevilir, İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Nadir Bilbay, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personelleri, meslek odaları, polis, jandarma ve zabıta ekipleri de katıldı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda Türkiye geneli tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak ’Sağlık için hepimiz için’ sloganıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı korona virüs tedbirlerine yönelik denetime katıldı.
’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla Alaşehir’de de gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetime Kaymakam Abdullah Uçgun’un yanı sıra Alaşehir Belediye Başkan vekili Halis Özcan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Onur Sevilir, İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Nadir Bilbay, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personelleri, meslek odaları, polis, jandarma ve zabıta ekipleri de katıldı. Deneyimin bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı denetleme olduğu açıklandı.
Alaşehir’deki denetimler, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, parklar da gerçekleştirildi.

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