Alaşehir’de uyuşturucudan 1 tutuklama

Olayla ilgili bir şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Alaşehir ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde 10,35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili K.G. (40) isimli şüpheli şahıs ’Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Zanlı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

