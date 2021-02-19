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Alaşehir’de uyuşturucudan 3 tutuklama

19.02.2021 18:28 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün gece yapılan narkotik uygulamasında gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından dün gece yapılan uygulamalarda 6 kişi uyuşturucu içiciliği ve ticaretini yapma suçundan gözaltına alındı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde dün gece yapılan narkotik uygulamasında gözaltına alınan 6 zanlıdan 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından dün gece yapılan uygulamalarda 6 kişi uyuşturucu içiciliği ve ticaretini yapma suçundan gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün gece, İstasyon Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen bir araç içerisinde üst araması yapılan V.Ç. (27) ve H.K. (22) üzerinde uyuşturucu içme aparatı, F.S. (20) isimli şahıstan ise, 40,50 gram metamfetamin ele geçirildi. Çalışmanın devam ederek, aynı cadde üzerinde ikamet eden, V.C (32) adlı şahsın evinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 7 parça halinde toplam 1.9 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. H.K. ve V.Ç. isimli şahıslar hakkında içilikten, V.C. ve F.S. hakkında uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapıldı.
Beşeylül Mahallesinde yaya olarak yürüyen A.Ö. (18) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.35 gram bonzai, 0.62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde içmekten adli işlem yapılarak gözaltına alındı.
Beşeylül Mahallesi’nde seyir halinde olan 35 plakalı bir araçta da arama yapan ekipler sürücü İ.K. (26) isimli şahsın üst aramasında 2 adet uyuşturucu hap, 4.03 gram esrar, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Şüpheli hakkında Uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem başlatıldı. Şahsın yapılan GBT sorgusunda Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve İftira suçlarından 2 adet aranması olduğu tespit edildi.
Mahkemeye sevk edilen çıkarılan V.C., F.S. ve İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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